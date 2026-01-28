Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch geht es im TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 3 723,84 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 563,924 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,086 Prozent auf 3 709,76 Punkte an der Kurstafel, nach 3 712,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 704,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 763,32 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 0,178 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, mit 3 586,84 Punkten bewertet. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.10.2025, den Stand von 3 718,15 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 28.01.2025, bei 3 681,70 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,75 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 592,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 7,16 Prozent auf 23,94 EUR), IONOS (+ 5,00 Prozent auf 29,40 EUR), Infineon (+ 3,79 Prozent auf 43,93 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,39 Prozent auf 28,64 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,76 Prozent auf 111,80 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen AIXTRON SE (-4,76 Prozent auf 20,00 EUR), Sartorius vz (-3,04 Prozent auf 248,40 EUR), Ottobock (-2,65 Prozent auf 62,50 EUR), Drägerwerk (-2,28 Prozent auf 90,20 EUR) und ATOSS Software (-2,20 Prozent auf 97,80 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 079 953 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 228,800 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at