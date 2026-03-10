EVOTEC Aktie

Index-Performance 10.03.2026 17:58:57

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Heute wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Letztendlich ging es im TecDAX im XETRA-Handel um 1,58 Prozent nach oben auf 3 621,65 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 549,833 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,652 Prozent höher bei 3 588,66 Punkten, nach 3 565,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 657,74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 588,66 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, notierte der TecDAX bei 3 651,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 568,51 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 3 719,35 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,073 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 510,62 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 10,59 Prozent auf 31,63 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,34 Prozent auf 54,55 EUR), Infineon (+ 6,07 Prozent auf 41,32 EUR), SMA Solar (+ 6,06 Prozent auf 31,48 EUR) und Nordex (+ 4,77 Prozent auf 43,02 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-10,65 Prozent auf 4,71 EUR), TeamViewer (-2,84 Prozent auf 4,58 EUR), Nagarro SE (-2,13 Prozent auf 52,75 EUR), Nemetschek SE (-1,52 Prozent auf 68,00 EUR) und SAP SE (-1,33 Prozent auf 169,60 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7 067 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 200,679 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,56 zu Buche schlagen. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

11:43 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
10.03.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
03.02.26 EVOTEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
