Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus
Letztendlich ging es im TecDAX im XETRA-Handel um 1,58 Prozent nach oben auf 3 621,65 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 549,833 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,652 Prozent höher bei 3 588,66 Punkten, nach 3 565,41 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 657,74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 588,66 Zählern.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, notierte der TecDAX bei 3 651,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 568,51 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 3 719,35 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,073 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 510,62 Punkten markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 10,59 Prozent auf 31,63 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,34 Prozent auf 54,55 EUR), Infineon (+ 6,07 Prozent auf 41,32 EUR), SMA Solar (+ 6,06 Prozent auf 31,48 EUR) und Nordex (+ 4,77 Prozent auf 43,02 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-10,65 Prozent auf 4,71 EUR), TeamViewer (-2,84 Prozent auf 4,58 EUR), Nagarro SE (-2,13 Prozent auf 52,75 EUR), Nemetschek SE (-1,52 Prozent auf 68,00 EUR) und SAP SE (-1,33 Prozent auf 169,60 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7 067 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 200,679 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,56 zu Buche schlagen. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Analysen zu EVOTEC SE
|11:43
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|33,17
|6,18%
|Deutsche Telekom AG
|32,66
|0,00%
|EVOTEC SE
|4,37
|-5,52%
|freenet AG
|27,40
|-0,51%
|Infineon AG
|41,45
|1,71%
|Nagarro SE
|51,40
|-1,91%
|Nemetschek SE
|67,05
|-1,11%
|Nordex AG
|43,54
|1,02%
|SAP SE
|164,76
|-2,96%
|Sartorius AG Vz.
|221,60
|0,36%
|SMA Solar AG
|33,32
|5,04%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|55,60
|3,63%
|TeamViewer
|4,51
|-1,48%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 599,45
|-0,73%
