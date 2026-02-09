Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus

Um 09:11 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,39 Prozent auf 3 633,58 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 538,741 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,471 Prozent höher bei 3 636,66 Punkten, nach 3 619,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 640,05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 630,62 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, notierte der TecDAX bei 3 820,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der TecDAX bei 3 465,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 3 785,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,256 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 2,70 Prozent auf 79,85 EUR), IONOS (+ 2,54 Prozent auf 26,20 EUR), TeamViewer (+ 2,28 Prozent auf 5,84 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,81 Prozent auf 47,16 EUR) und Nagarro SE (+ 1,81 Prozent auf 61,95 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Bechtle (-2,11 Prozent auf 37,20 EUR), Siemens Healthineers (-0,75 Prozent auf 41,09 EUR), QIAGEN (-0,57 Prozent auf 42,93 EUR), Deutsche Telekom (-0,17 Prozent auf 30,21 EUR) und Ottobock (-0,16 Prozent auf 60,75 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 264 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 194,949 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,39 zu Buche schlagen. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite.

