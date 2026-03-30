TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TecDAX-Marktbericht
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30.03.2026 17:59:02
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX schließt mit Gewinnen
Am Montag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,92 Prozent fester bei 3 380,54 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 497,240 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,207 Prozent auf 3 342,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 349,65 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 341,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 394,07 Punkten.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 3 787,92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 622,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Stand von 3 651,67 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,73 Prozent abwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 5,66 Prozent auf 70,90 EUR), CANCOM SE (+ 4,98 Prozent auf 24,25 EUR), SAP SE (+ 3,13 Prozent auf 147,02 EUR), 1&1 (+ 2,61 Prozent auf 23,55 EUR) und JENOPTIK (+ 2,02 Prozent auf 27,24 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,27 Prozent auf 48,88 EUR), Siltronic (-4,00 Prozent auf 52,75 EUR), AIXTRON SE (-3,84 Prozent auf 32,55 EUR), SMA Solar (-3,05 Prozent auf 45,08 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,81 Prozent auf 140,80 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 666 631 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 166,447 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel
Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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