TecDAX
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|XETRA-Handel im Fokus
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11.11.2026 17:58:28
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX steigt letztendlich
Am Mittwoch notierte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,81 Prozent stärker bei 4 104,31 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 577,410 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,197 Prozent auf 4 039,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 031,49 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 4 039,06 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 106,28 Zähler.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 3 978,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der TecDAX bei 4 090,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, stand der TecDAX noch bei 3 515,36 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 13,24 Prozent zu Buche. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Drägerwerk (+ 9,93 Prozent auf 109,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,79 Prozent auf 52,00 EUR), AIXTRON SE (+ 8,00 Prozent auf 34,29 EUR), Siltronic (+ 7,46 Prozent auf 57,65 EUR) und Infineon (+ 6,26 Prozent auf 52,12 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen HENSOLDT (-1,53 Prozent auf 82,58 EUR), United Internet (-0,33 Prozent auf 24,48 EUR), Kontron (+ 0,05 Prozent auf 19,13 EUR), Nemetschek SE (+ 0,16 Prozent auf 64,40 EUR) und QIAGEN (+ 0,30 Prozent auf 45,37 EUR).
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 242 051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 238,952 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,98 erwartet. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|33,41
|-1,85%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|109,80
|0,00%
|freenet AG
|24,42
|2,52%
|HENSOLDT
|78,84
|-4,44%
|Infineon AG
|51,58
|-1,04%
|Kontron
|18,99
|-0,63%
|Nemetschek SE
|64,65
|0,54%
|QIAGEN N.V.
|45,04
|-0,37%
|SAP SE
|211,55
|0,09%
|Siltronic AG
|55,30
|-3,91%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|49,72
|-4,29%
|TeamViewer
|4,81
|-4,24%
|United Internet AG
|24,64
|0,57%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|25,84
|-2,86%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 108,66
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