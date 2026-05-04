Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|TecDAX-Entwicklung
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04.05.2026 17:58:38
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX steigt schlussendlich
Am Montag ging es im TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,45 Prozent auf 3 713,72 Punkte aufwärts. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 511,137 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,775 Prozent auf 3 725,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 697,16 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 696,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 747,68 Punkten.
TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 3 467,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, wurde der TecDAX auf 3 613,05 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 728,93 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 2,47 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
TecDAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 5,67 Prozent auf 5,02 EUR), IONOS (+ 5,52 Prozent auf 27,54 EUR), Kontron (+ 4,69 Prozent auf 22,32 EUR), Nemetschek SE (+ 4,53 Prozent auf 64,60 EUR) und CANCOM SE (+ 4,24 Prozent auf 25,80 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Ottobock (-2,40 Prozent auf 56,90 EUR), Deutsche Telekom (-2,03 Prozent auf 27,01 EUR), ATOSS Software (-1,64 Prozent auf 77,90 EUR), Eckert Ziegler (-1,57 Prozent auf 15,02 EUR) und Drägerwerk (-1,33 Prozent auf 88,70 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7 638 724 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 169,879 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,67 zu Buche schlagen. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,45 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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