Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Gewinne

Der TecDAX gewann im XETRA-Handel zum Handelsschluss 1,38 Prozent auf 3 954,89 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 532,200 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,353 Prozent leichter bei 3 887,28 Punkten, nach 3 901,04 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 883,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 977,58 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 4,76 Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 711,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wurde der TecDAX auf 3 721,50 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 870,38 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 977,58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 10,27 Prozent auf 87,80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,26 Prozent auf 184,00 EUR), Siltronic (+ 5,26 Prozent auf 89,00 EUR), Drägerwerk (+ 5,14 Prozent auf 92,10 EUR) und Infineon (+ 5,11 Prozent auf 67,94 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen SAP SE (-2,11 Prozent auf 153,42 EUR), Nordex (-2,09 Prozent auf 43,14 EUR), IONOS (-1,98 Prozent auf 28,74 EUR), ATOSS Software (-1,47 Prozent auf 80,30 EUR) und Nemetschek SE (-1,06 Prozent auf 65,20 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 616 423 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 172,635 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,63 zu Buche schlagen. Mit 7,69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at