TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 10.04.2026 17:59:00

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,45 Prozent stärker bei 3 532,88 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 519,853 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,334 Prozent auf 3 528,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 516,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 573,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 527,47 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,93 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, stand der TecDAX noch bei 3 626,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der TecDAX auf 3 820,24 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 311,83 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 2,52 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,82 Prozent auf 60,95 EUR), AIXTRON SE (+ 4,60 Prozent auf 38,17 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,57 Prozent auf 174,00 EUR), Ottobock (+ 3,77 Prozent auf 55,00 EUR) und JENOPTIK (+ 3,15 Prozent auf 30,82 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen HENSOLDT (-5,89 Prozent auf 76,72 EUR), SMA Solar (-1,51 Prozent auf 47,04 EUR), TeamViewer (-1,45 Prozent auf 4,20 EUR), Deutsche Telekom (-0,90 Prozent auf 30,99 EUR) und ATOSS Software (-0,81 Prozent auf 73,90 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 815 962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 174,783 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,23 erwartet. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu AIXTRON SE

mehr Nachrichten