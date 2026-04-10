Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,45 Prozent stärker bei 3 532,88 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 519,853 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,334 Prozent auf 3 528,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 516,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 573,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 527,47 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,93 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, stand der TecDAX noch bei 3 626,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der TecDAX auf 3 820,24 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 311,83 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 2,52 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,82 Prozent auf 60,95 EUR), AIXTRON SE (+ 4,60 Prozent auf 38,17 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,57 Prozent auf 174,00 EUR), Ottobock (+ 3,77 Prozent auf 55,00 EUR) und JENOPTIK (+ 3,15 Prozent auf 30,82 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen HENSOLDT (-5,89 Prozent auf 76,72 EUR), SMA Solar (-1,51 Prozent auf 47,04 EUR), TeamViewer (-1,45 Prozent auf 4,20 EUR), Deutsche Telekom (-0,90 Prozent auf 30,99 EUR) und ATOSS Software (-0,81 Prozent auf 73,90 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 815 962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 174,783 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,23 erwartet. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at