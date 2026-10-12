Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Montagmittag fester

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,30 Prozent auf 3 990,49 Punkte an. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 557,198 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,022 Prozent auf 3 979,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3 978,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 997,04 Punkte, das Tagestief hingegen 3 973,09 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 980,48 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der TecDAX mit 3 838,42 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 658,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10,10 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 3,36 Prozent auf 78,78 EUR), Nordex (+ 2,48 Prozent auf 36,30 EUR), Ottobock (+ 2,07 Prozent auf 54,30 EUR), IONOS (+ 1,88 Prozent auf 33,60 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,48 Prozent auf 32,90 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,64 Prozent auf 25,92 EUR), EVOTEC SE (-2,60 Prozent auf 2,70 EUR), Siltronic (-1,96 Prozent auf 77,65 EUR), Infineon (-1,24 Prozent auf 58,13 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,06 Prozent auf 65,10 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 179 778 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 220,983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at