Deutsche Telekom Aktie
10.03.2026 09:28:57
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester
Um 09:11 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,68 Prozent fester bei 3 625,40 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 549,833 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,652 Prozent höher bei 3 588,66 Punkten in den Handel, nach 3 565,41 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 633,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 588,66 Punkten.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Der TecDAX stand vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 3 651,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, lag der TecDAX noch bei 3 568,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, notierte der TecDAX bei 3 719,35 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,031 Prozent aufwärts. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 510,62 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 6,81 Prozent auf 31,70 EUR), Siltronic (+ 5,78 Prozent auf 53,10 EUR), Infineon (+ 4,60 Prozent auf 40,74 EUR), Nordex (+ 3,85 Prozent auf 42,64 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,80 Prozent auf 53,25 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-4,36 Prozent auf 5,04 EUR), HENSOLDT (-0,78 Prozent auf 76,55 EUR), SAP SE (-0,13 Prozent auf 171,66 EUR), IONOS (+ 0,22 Prozent auf 22,95 EUR) und ATOSS Software (+ 0,22 Prozent auf 89,30 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 476 945 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 200,679 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,62 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
