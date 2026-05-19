Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels stärker

Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,06 Prozent höher bei 3 905,32 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 519,708 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 3 864,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 864,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 940,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 864,31 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 3 765,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der TecDAX 3 698,20 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 850,20 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,75 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 940,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 13,51 Prozent auf 81,50 EUR), Nemetschek SE (+ 10,02 Prozent auf 65,90 EUR), HENSOLDT (+ 8,18 Prozent auf 79,62 EUR), SAP SE (+ 5,99 Prozent auf 156,72 EUR) und QIAGEN (+ 4,11 Prozent auf 29,78 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Ottobock (-10,98 Prozent auf 53,50 EUR), SMA Solar (-9,58 Prozent auf 61,35 EUR), Nordex (-7,05 Prozent auf 44,06 EUR), Siltronic (-3,98 Prozent auf 84,55 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,82 Prozent auf 85,50 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 8 442 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 168,198 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at