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Index im Fokus 19.05.2026 17:58:59

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels stärker

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels stärker

Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,06 Prozent höher bei 3 905,32 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 519,708 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 3 864,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 864,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 940,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 864,31 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 3 765,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der TecDAX 3 698,20 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 850,20 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,75 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 940,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 13,51 Prozent auf 81,50 EUR), Nemetschek SE (+ 10,02 Prozent auf 65,90 EUR), HENSOLDT (+ 8,18 Prozent auf 79,62 EUR), SAP SE (+ 5,99 Prozent auf 156,72 EUR) und QIAGEN (+ 4,11 Prozent auf 29,78 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Ottobock (-10,98 Prozent auf 53,50 EUR), SMA Solar (-9,58 Prozent auf 61,35 EUR), Nordex (-7,05 Prozent auf 44,06 EUR), Siltronic (-3,98 Prozent auf 84,55 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,82 Prozent auf 85,50 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 8 442 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 168,198 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ATOSS Software AG 81,00 0,25% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 29,33 0,27% Deutsche Telekom AG
freenet AG 26,40 0,15% freenet AG
HENSOLDT 79,90 0,45% HENSOLDT
IONOS 29,28 0,07% IONOS
Nemetschek SE 65,95 -0,23% Nemetschek SE
Nordex AG 44,24 0,36% Nordex AG
Ottobock 55,00 2,04% Ottobock
QIAGEN N.V. 29,53 -0,17% QIAGEN N.V.
SAP SE 155,62 0,70% SAP SE
Siltronic AG 84,75 0,89% Siltronic AG
SMA Solar AG 61,80 -0,16% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 85,75 -1,10% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,73 -0,52% TeamViewer

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