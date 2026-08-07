Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Index-Performance
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07.08.2026 17:58:38
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels stärker
Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,90 Prozent fester bei 4 076,97 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 543,985 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,853 Prozent auf 4 035,11 Punkte an der Kurstafel, nach 4 000,99 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 029,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 088,50 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 5,66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 832,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der TecDAX 3 795,77 Punkte auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Stand von 3 765,49 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 12,49 Prozent zu. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 6,97 Prozent auf 60,60 EUR), IONOS (+ 6,36 Prozent auf 32,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,18 Prozent auf 83,20 EUR), SAP SE (+ 4,08 Prozent auf 177,96 EUR) und Infineon (+ 2,92 Prozent auf 62,08 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Nordex (-2,17 Prozent auf 38,84 EUR), freenet (-1,32 Prozent auf 24,00 EUR), Siltronic (-1,14 Prozent auf 78,15 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,00 Prozent auf 29,68 EUR) und SMA Solar (-0,64 Prozent auf 54,55 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 181 355 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 195,360 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen
2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8,38 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|28,96
|-0,62%
|freenet AG
|24,10
|-0,66%
|Infineon AG
|62,59
|4,49%
|IONOS
|32,08
|6,30%
|Nemetschek SE
|60,85
|7,04%
|Nordex AG
|38,98
|-1,91%
|SAP SE
|177,68
|3,09%
|Siltronic AG
|78,20
|-1,01%
|SMA Solar AG
|54,35
|-0,82%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|83,25
|5,78%
|TeamViewer
|6,49
|1,89%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|29,60
|-0,74%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 068,78
|1,69%
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