Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Index-Performance 07.08.2026 17:58:38

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels stärker

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels stärker

Der TecDAX schloss den Handelstag im Plus ab.

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,90 Prozent fester bei 4 076,97 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 543,985 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,853 Prozent auf 4 035,11 Punkte an der Kurstafel, nach 4 000,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 029,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 088,50 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 5,66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 832,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der TecDAX 3 795,77 Punkte auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Stand von 3 765,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 12,49 Prozent zu. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 6,97 Prozent auf 60,60 EUR), IONOS (+ 6,36 Prozent auf 32,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,18 Prozent auf 83,20 EUR), SAP SE (+ 4,08 Prozent auf 177,96 EUR) und Infineon (+ 2,92 Prozent auf 62,08 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Nordex (-2,17 Prozent auf 38,84 EUR), freenet (-1,32 Prozent auf 24,00 EUR), Siltronic (-1,14 Prozent auf 78,15 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,00 Prozent auf 29,68 EUR) und SMA Solar (-0,64 Prozent auf 54,55 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 181 355 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 195,360 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8,38 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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06.08.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 28,96 -0,62% Deutsche Telekom AG
freenet AG 24,10 -0,66% freenet AG
Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG
IONOS 32,08 6,30% IONOS
Nemetschek SE 60,85 7,04% Nemetschek SE
Nordex AG 38,98 -1,91% Nordex AG
SAP SE 177,68 3,09% SAP SE
Siltronic AG 78,20 -1,01% Siltronic AG
SMA Solar AG 54,35 -0,82% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 83,25 5,78% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,49 1,89% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 29,60 -0,74% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 068,78 1,69%

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