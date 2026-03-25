Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Der TecDAX legte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,87 Prozent auf 3 480,29 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 513,573 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,824 Prozent auf 3 444,47 Punkte an der Kurstafel, nach 3 416,31 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 442,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 487,55 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 3,79 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 749,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der TecDAX mit 3 586,84 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 797,61 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,97 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 14,57 Prozent auf 29,26 EUR), AIXTRON SE (+ 8,81 Prozent auf 36,57 EUR), SMA Solar (+ 7,77 Prozent auf 40,80 EUR), Kontron (+ 7,60 Prozent auf 20,80 EUR) und Bechtle (+ 6,13 Prozent auf 28,06 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil IONOS (-2,36 Prozent auf 24,85 EUR), Nemetschek SE (-1,06 Prozent auf 65,05 EUR), SAP SE (-0,49 Prozent auf 146,90 EUR), Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 32,32 EUR) und United Internet (-0,36 Prozent auf 27,58 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 927 383 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 172,354 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,93 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at