Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Index-Performance im Fokus 21.10.2026 09:28:47

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,03 Prozent höher bei 4 013,74 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 568,600 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,315 Prozent auf 4 025,03 Punkte an der Kurstafel, nach 4 012,39 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 028,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4 012,15 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,006 Prozent nach oben. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 4 011,52 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Stand von 3 777,18 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 21.10.2025, mit 3 789,96 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,75 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,22 Prozent auf 55,20 EUR), JENOPTIK (+ 2,17 Prozent auf 36,72 EUR), Infineon (+ 1,88 Prozent auf 53,02 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,85 Prozent auf 132,00 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,78 Prozent auf 31,98 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Ottobock (-4,70 Prozent auf 48,70 EUR), OHB SE (-1,44 Prozent auf 192,20 EUR), Nemetschek SE (-1,38 Prozent auf 71,50 EUR), ATOSS Software (-1,29 Prozent auf 92,00 EUR) und Siemens Healthineers (-1,16 Prozent auf 40,96 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 205 972 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 230,655 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 8,79 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 28,95 -9,67% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 93,60 0,00% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 26,09 2,64% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 122,20 -7,56% Elmos Semiconductor
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Infineon AG 49,63 -6,96% Infineon AG
JENOPTIK AG 38,12 -5,03% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 74,55 0,13% Nemetschek SE
OHB SE 207,00 0,98% OHB SE
Ottobock 49,95 -0,70% Ottobock
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Siemens Healthineers AG 41,54 0,36% Siemens Healthineers AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 51,05 -8,02% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 7,40 -0,20% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,86 1,09% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 060,43 -0,18%

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