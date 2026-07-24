ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Kursentwicklung
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24.07.2026 09:29:04
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain
Um 09:11 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,41 Prozent fester bei 3 716,70 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 507,827 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,323 Prozent auf 3 689,50 Punkte an der Kurstafel, nach 3 701,45 Punkten am Vortag.
Bei 3 689,50 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 716,78 Punkten den höchsten Stand markierte.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,41 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 883,02 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 3 664,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 863,13 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,55 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 6,93 Prozent auf 74,10 EUR), SAP SE (+ 5,11 Prozent auf 134,88 EUR), Nemetschek SE (+ 3,53 Prozent auf 55,80 EUR), Ottobock (+ 2,74 Prozent auf 56,20 EUR) und TeamViewer (+ 2,67 Prozent auf 5,59 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,90 Prozent auf 32,52 EUR), Sartorius vz (-2,80 Prozent auf 215,60 EUR), AIXTRON SE (-1,86 Prozent auf 39,59 EUR), PVA TePla (-1,46 Prozent auf 36,52 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,24 Prozent auf 159,00 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 488 214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 154,164 Mrd. Euro heraus.
TecDAX-Fundamentaldaten
Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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