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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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TecDAX-Entwicklung 18.09.2026 09:28:54

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels stärker

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels stärker

Der TecDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,08 Prozent auf 3 999,48 Punkte an. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 562,828 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,355 Prozent auf 4 010,52 Punkte an der Kurstafel, nach 3 996,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4 010,94 Punkte, das Tagestief hingegen 3 986,05 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,419 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der TecDAX mit 4 051,96 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 947,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 655,31 Punkte.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,35 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 6,46 Prozent auf 74,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,35 Prozent auf 70,70 EUR), AIXTRON SE (+ 3,02 Prozent auf 35,19 EUR), Infineon (+ 2,74 Prozent auf 55,89 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,22 Prozent auf 2,95 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-2,90 Prozent auf 27,48 EUR), freenet (-1,99 Prozent auf 24,60 EUR), United Internet (-1,37 Prozent auf 27,34 EUR), SAP SE (-0,47 Prozent auf 187,12 EUR) und IONOS (-0,41 Prozent auf 34,10 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 768 487 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 215,328 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 8,10 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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