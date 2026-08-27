Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Index-Performance im Fokus 27.08.2026 17:58:40

Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX

Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Letztendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent fester bei 26 355,97 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,184 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,260 Prozent fester bei 26 354,37 Punkten in den Handel, nach 26 285,96 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 26 402,81 Punkte, das Tagestief hingegen 26 241,77 Zähler.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 1,01 Prozent. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 25 361,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der DAX noch bei 25 177,80 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 24 046,21 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,40 Prozent. Bei 26 573,50 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 5,48 Prozent auf 189,88 EUR), BMW (+ 3,92 Prozent auf 59,94 EUR), Infineon (+ 3,59) Prozent auf 57,17 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,56 Prozent auf 75,00 EUR) und Zalando (+ 3,36 Prozent auf 24,00 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Commerzbank (-2,71 Prozent auf 39,82 EUR), Deutsche Telekom (-2,56 Prozent auf 28,19 EUR), MTU Aero Engines (-1,94 Prozent auf 358,60 EUR), Continental (-1,71 Prozent auf 69,08 EUR) und EON SE (-1,51 Prozent auf 17,62 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 7 247 423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 217,665 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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