Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX

Am Morgen geht es für den LUS-DAX erneut nach oben.

Um 09:26 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,92 Prozent fester bei 15 330,50 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 15 217,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 358,50 Zähler.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 735,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 692,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, wies der LUS-DAX einen Stand von 12 323,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 9,07 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 2,93 Prozent auf 170,96 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,80 Prozent auf 22,80 EUR), Zalando (+ 2,68 Prozent auf 22,23 EUR), RWE (+ 2,42 Prozent auf 33,89 EUR) und Bayer (+ 2,04 Prozent auf 44,33 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Henkel vz (+ 0,00 Prozent auf 68,20 EUR), Fresenius SE (+ 0,00 Prozent auf 27,79 EUR), Siemens Energy (+ 0,13 Prozent auf 11,60 EUR), Sartorius vz (+ 0,19 Prozent auf 312,20 EUR) und SAP SE (+ 0,47 Prozent auf 122,82 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 373 610 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 144,528 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,63 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at