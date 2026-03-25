Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im DAX

Machte sich der DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwoch an seine positive Performance an.

Im DAX geht es im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,74 Prozent aufwärts auf 23 030,06 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,937 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,44 Prozent auf 22 961,89 Punkte an der Kurstafel, nach 22 636,91 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 22 953,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 045,59 Punkten lag.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 4,93 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, stand der DAX bei 25 175,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 24 340,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wurde der DAX mit 23 109,79 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 6,15 Prozent zurück. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,29 Prozent auf 158,00 EUR), Siemens (+ 2,84 Prozent auf 215,15 EUR), Infineon (+ 2,71) Prozent auf 39,36 EUR), Airbus SE (+ 2,48 Prozent auf 168,64 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,47 Prozent auf 319,70 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Brenntag SE (-0,69 Prozent auf 54,78 EUR), Deutsche Telekom (-0,49 Prozent auf 32,28 EUR), Deutsche Börse (+ 0,25 Prozent auf 242,10 EUR), EON SE (+ 0,43 Prozent auf 18,81 EUR) und QIAGEN (+ 0,67 Prozent auf 34,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 412 042 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 172,354 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,03 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at