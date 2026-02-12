Gute Stimmung in London: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,09 Prozent fester bei 10 481,91 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,892 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10 472,17 Punkte an der Kurstafel, nach 10 472,11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 535,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 472,17 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,08 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.01.2026, bei 10 140,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9 911,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 807,44 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,33 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 535,76 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Schroders (+ 28,56 Prozent auf 5,88 GBP), Ocado Group (+ 2,58 Prozent auf 2,23 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,33 Prozent auf 1,05 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,08 Prozent auf 17,14 GBP) und Pearson (+ 2,00 Prozent auf 9,10 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Rentokil Initial (-4,66 Prozent auf 4,50 GBP), Prudential (-2,84 Prozent auf 11,29 GBP), BAT (-2,55 Prozent auf 43,13 GBP), Imperial Brands (-2,51 Prozent auf 32,20 GBP) und Land Securities Group (-2,24 Prozent auf 6,56 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 26 003 997 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 257,529 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Die WPP 2012-Aktie präsentiert mit 4,70 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at