Gute Stimmung in London: Am Nachmittag Pluszeichen im FTSE 100

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 1,33 Prozent fester bei 10 727,15 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,153 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10 585,87 Punkte an der Kurstafel, nach 10 585,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 763,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 568,72 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,20 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 10 437,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, stand der FTSE 100 bei 10 476,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 023,81 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,80 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Prudential (+ 4,49 Prozent auf 11,16 GBP), Persimmon (+ 3,88 Prozent auf 10,98 GBP), Airtel Africa (+ 3,88 Prozent auf 3,48 GBP), Weir Group (+ 3,59 Prozent auf 25,40 GBP) und Endeavour Mining (+ 3,57 Prozent auf 36,81 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Burberry (-3,13 Prozent auf 10,53 GBP), Entain (-1,87 Prozent auf 5,44 GBP), IG Group (-1,43 Prozent auf 17,19 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,34 Prozent auf 13,39 GBP) und International Consolidated Airlines (-1,31 Prozent auf 4,36 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 55 046 754 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 298,236 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at