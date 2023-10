Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen

So performte der FTSE 100 am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Schlussendlich bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,32 Prozent stärker bei 7 644,78 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,466 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 620,03 Punkten, nach 7 620,03 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 687,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 620,03 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 2,00 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 12.09.2023, einen Stand von 7 527,53 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 12.07.2023, mit 7 416,11 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, wurde der FTSE 100 mit 6 826,15 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 1,20 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BP (+ 3,04 Prozent auf 5,36 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,97 Prozent auf 21,20 GBP), Sage (+ 1,90 Prozent auf 10,20 GBP), CRH (+ 1,87 Prozent auf 47,94 GBP) und Melrose Industries (+ 1,73 Prozent auf 4,82 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Taylor Wimpey (-4,93 Prozent auf 1,11 GBP), Fresnillo (-3,19 Prozent auf 5,29 GBP), Barclays (-3,12 Prozent auf 1,52 GBP), Ocado Group (-2,62 Prozent auf 5,72 GBP) und Croda International (-2,31 Prozent auf 44,39 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 78 703 635 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 204,707 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at