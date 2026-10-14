Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen

Am Mittwoch ging es im FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,70 Prozent auf 10 724,86 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,211 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10 649,97 Punkten, nach 10 650,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 641,22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 731,30 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 1,64 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 10 697,57 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Stand von 10 529,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 452,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,78 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Barratt Developments (+ 4,04 Prozent auf 3,04 GBP), GSK (+ 3,59 Prozent auf 18,16 GBP), Burberry (+ 3,52 Prozent auf 10,74 GBP), AstraZeneca (+ 3,40 Prozent auf 123,00 GBP) und Babcock International (+ 2,95 Prozent auf 9,13 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Fresnillo (-4,64 Prozent auf 25,90 GBP), Computacenter (-4,04 Prozent auf 54,65 GBP), Endeavour Mining (-3,41 Prozent auf 39,91 GBP), Airtel Africa (-2,99 Prozent auf 2,79 GBP) und Standard Chartered (-2,59 Prozent auf 21,09 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 85 598 862 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 289,755 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at