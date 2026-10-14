Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Marktbericht 14.10.2026 17:58:47

Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen

Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen

Der FTSE 100 zeigte am Mittwoch eine positive Tendenz.

Am Mittwoch ging es im FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,70 Prozent auf 10 724,86 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,211 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10 649,97 Punkten, nach 10 650,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 641,22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 731,30 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 1,64 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 10 697,57 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Stand von 10 529,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 452,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,78 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Barratt Developments (+ 4,04 Prozent auf 3,04 GBP), GSK (+ 3,59 Prozent auf 18,16 GBP), Burberry (+ 3,52 Prozent auf 10,74 GBP), AstraZeneca (+ 3,40 Prozent auf 123,00 GBP) und Babcock International (+ 2,95 Prozent auf 9,13 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Fresnillo (-4,64 Prozent auf 25,90 GBP), Computacenter (-4,04 Prozent auf 54,65 GBP), Endeavour Mining (-3,41 Prozent auf 39,91 GBP), Airtel Africa (-2,99 Prozent auf 2,79 GBP) und Standard Chartered (-2,59 Prozent auf 21,09 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 85 598 862 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 289,755 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Computacenter PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Computacenter PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 3,37 0,42% Airtel Africa
AstraZeneca PLC 148,00 -0,40% AstraZeneca PLC
Babcock International 10,88 0,09% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 144,00 -1,37% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,70 0,54% Barratt Developments PLC
Burberry plc 12,95 0,39% Burberry plc
Computacenter PLC 62,00 0,81% Computacenter PLC
Endeavour Mining PLC 50,38 1,68% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 31,30 0,13% Fresnillo PLC
GSK PLC Registered Shs 21,93 0,32% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 16,90 1,05% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,23 -1,12% Lloyds Banking Group
Standard Chartered plc 25,23 0,08% Standard Chartered plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 840,35 1,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün
An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen