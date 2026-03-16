Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen

Am ersten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in London zuversichtlich.

Der FTSE 100 verbuchte im LSE-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,55 Prozent auf 10 317,69 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,968 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 10 261,10 Punkten in den Montagshandel, nach 10 261,15 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 376,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 255,34 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 16.02.2026, den Stand von 10 473,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 684,79 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Stand von 8 632,33 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,68 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 934,94 Punkten. 9 951,14 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 2,95 Prozent auf 2,04 GBP), Haleon (+ 2,91 Prozent auf 3,86 GBP), Segro (+ 2,85 Prozent auf 7,43 GBP), Airtel Africa (+ 2,40 Prozent auf 3,59 GBP) und Hiscox (+ 2,15 Prozent auf 15,23 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil RS Group (-3,41 Prozent auf 6,10 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2,71 Prozent auf 66,30 GBP), Entain (-2,63 Prozent auf 5,33 GBP), Rightmove (-2,63 Prozent auf 4,52 GBP) und Intertek (-2,25 Prozent auf 36,50 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 116 344 418 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 258,470 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die 3i-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at