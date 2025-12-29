ConvaTec Aktie

ConvaTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

LSE-Handel im Blick 29.12.2025 09:29:08

Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen

Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen

Das macht der FTSE 100 morgens.

Um 09:12 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 9 876,00 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,854 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 870,69 Punkten in den Montagshandel, nach 9 870,68 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 9 879,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 861,56 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 9 720,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 299,84 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, den Stand von 8 149,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 19,56 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 9 930,09 Punkten. 7 544,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 4,04 Prozent auf 33,29 GBP), Glencore (+ 1,45 Prozent auf 4,00 GBP), ConvaTec (+ 1,26 Prozent auf 2,41 GBP), AstraZeneca (+ 0,92 Prozent auf 138,00 GBP) und GSK (+ 0,91 Prozent auf 18,22 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil BT Group (-1,90 Prozent auf 1,81 GBP), BAE Systems (-1,23 Prozent auf 16,91 GBP), BAT (-1,14 Prozent auf 41,67 GBP), Frasers Group (-1,00 Prozent auf 6,63 GBP) und Melrose Industries (-0,99 Prozent auf 5,80 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 788 610 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 242,714 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die 3i-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

3i plc 37,80 4,42% 3i plc
AstraZeneca PLC 156,30 -0,64% AstraZeneca PLC
BAE Systems plc 19,41 -0,61% BAE Systems plc
BAT PLC (British American Tobacco) 47,75 -1,34% BAT PLC (British American Tobacco)
BT Group plc 2,06 -2,83% BT Group plc
ConvaTec PLC 2,48 -8,15% ConvaTec PLC
Diploma PLC 59,50 -1,65% Diploma PLC
Frasers Group PLC Registered Shs 7,60 3,83% Frasers Group PLC Registered Shs
Fresnillo PLC 37,74 -1,36% Fresnillo PLC
Glencore plc 4,59 2,97% Glencore plc
GSK PLC Registered Shs 20,62 -0,91% GSK PLC Registered Shs
Legal & General plc 2,75 -7,72% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,13 0,00% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 5,67 -14,46% Melrose Industries PLC Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 869,71 -0,01%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

