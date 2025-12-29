Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen

Um 09:12 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 9 876,00 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,854 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 870,69 Punkten in den Montagshandel, nach 9 870,68 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 9 879,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 861,56 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 9 720,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 299,84 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, den Stand von 8 149,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 19,56 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 9 930,09 Punkten. 7 544,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 4,04 Prozent auf 33,29 GBP), Glencore (+ 1,45 Prozent auf 4,00 GBP), ConvaTec (+ 1,26 Prozent auf 2,41 GBP), AstraZeneca (+ 0,92 Prozent auf 138,00 GBP) und GSK (+ 0,91 Prozent auf 18,22 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil BT Group (-1,90 Prozent auf 1,81 GBP), BAE Systems (-1,23 Prozent auf 16,91 GBP), BAT (-1,14 Prozent auf 41,67 GBP), Frasers Group (-1,00 Prozent auf 6,63 GBP) und Melrose Industries (-0,99 Prozent auf 5,80 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 788 610 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 242,714 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die 3i-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

