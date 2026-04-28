BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
28.04.2026 17:58:46
Gute Stimmung in London: Börsianer lassen FTSE 100 schlussendlich steigen
Letztendlich schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 10 332,79 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,970 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,007 Prozent auf 10 321,80 Punkte an der Kurstafel, nach 10 321,09 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 381,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 288,71 Punkten.
FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 967,35 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 10 154,43 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 28.04.2025, einen Stand von 8 417,34 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,84 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit DCC (+ 2,77 Prozent auf 53,80 GBP), Airtel Africa (+ 2,36 Prozent auf 3,55 GBP), Centrica (+ 1,98) Prozent auf 2,11 GBP), BAT (+ 1,79 Prozent auf 43,12 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 1,68 Prozent auf 42,25 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Antofagasta (-3,38 Prozent auf 34,88 GBP), Anglo American (-3,07 Prozent auf 35,20 GBP), Compass Group (-2,71 Prozent auf 28,52 USD), Experian (-2,70 Prozent auf 26,70 GBP) und Weir Group (-2,69 Prozent auf 28,24 GBP).
Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 101 824 399 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 262,057 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus
Unter den FTSE 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,85 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|15.04.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|3i plc
|29,25
|-2,89%
|Airtel Africa
|4,06
|-0,44%
|Antofagasta plc
|39,55
|-1,71%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,38
|-0,56%
|Centrica plc
|2,38
|-2,46%
|Coca-Cola HBC AG
|48,45
|0,10%
|Compass Group plc
|24,20
|-1,26%
|DCC plc
|67,50
|12,50%
|Experian PLC
|30,40
|-0,65%
|HSBC Holdings plc
|15,48
|1,26%
|Legal & General plc
|2,91
|-0,58%
|Lloyds Banking Group
|1,12
|-1,32%
|Ocado Group PLC
|2,21
|-5,32%
|Weir Group PLC
|31,60
|-3,66%
|FTSE 100
|10 213,11
|-1,16%
