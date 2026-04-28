WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
FTSE 100 im Fokus 28.04.2026 17:58:46

Gute Stimmung in London: Börsianer lassen FTSE 100 schlussendlich steigen

Gute Stimmung in London: Börsianer lassen FTSE 100 schlussendlich steigen

Am Dienstag agierten die Börsianer in London vorsichtiger.

Letztendlich schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 10 332,79 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,970 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,007 Prozent auf 10 321,80 Punkte an der Kurstafel, nach 10 321,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 381,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 288,71 Punkten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 967,35 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 10 154,43 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 28.04.2025, einen Stand von 8 417,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,84 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit DCC (+ 2,77 Prozent auf 53,80 GBP), Airtel Africa (+ 2,36 Prozent auf 3,55 GBP), Centrica (+ 1,98) Prozent auf 2,11 GBP), BAT (+ 1,79 Prozent auf 43,12 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 1,68 Prozent auf 42,25 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Antofagasta (-3,38 Prozent auf 34,88 GBP), Anglo American (-3,07 Prozent auf 35,20 GBP), Compass Group (-2,71 Prozent auf 28,52 USD), Experian (-2,70 Prozent auf 26,70 GBP) und Weir Group (-2,69 Prozent auf 28,24 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 101 824 399 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 262,057 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,85 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

15.04.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
18.03.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
18.03.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
3i plc
Airtel Africa
Antofagasta plc
BAT PLC (British American Tobacco)
Centrica plc
Coca-Cola HBC AG
Compass Group plc
DCC plc
Experian PLC
HSBC Holdings plc
Legal & General plc
Lloyds Banking Group
Ocado Group PLC
Weir Group PLC

FTSE 100 10 213,11 -1,16%

