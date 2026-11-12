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Index im Fokus 12.11.2026 12:26:50

Gute Stimmung in London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen

Gute Stimmung in London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen

Derzeit wagen sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,37 Prozent höher bei 10 875,31 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,265 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,002 Prozent fester bei 10 835,74 Punkten, nach 10 835,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10 886,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 833,73 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,89 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 656,28 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Wert von 10 833,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 911,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,29 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 9,34 Prozent auf 11,95 GBP), 3i (+ 5,93 Prozent auf 27,17 GBP), Barratt Developments (+ 3,78 Prozent auf 3,38 GBP), Rolls-Royce (+ 2,80 Prozent auf 13,80 GBP) und Weir Group (+ 2,42 Prozent auf 24,54 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Endeavour Mining (-6,25 Prozent auf 38,69 GBP), Intermediate Capital Group (-2,41 Prozent auf 19,07 GBP), Fresnillo (-2,26 Prozent auf 24,62 GBP), Babcock International (-2,21 Prozent auf 10,17 GBP) und Coca-Cola HBC (-1,80 Prozent auf 42,52 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 14 326 001 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 275,099 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 31,60 1,80% 3i plc
Babcock International 11,88 0,93% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 163,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,94 -0,51% Barratt Developments PLC
Burberry plc 14,30 1,71% Burberry plc
Coca-Cola HBC AG 50,30 1,21% Coca-Cola HBC AG
Endeavour Mining PLC 45,05 -0,07% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 29,10 -0,95% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 16,15 0,86% HSBC Holdings plc
Intermediate Capital Group PLC 22,40 -0,88% Intermediate Capital Group PLC
Lloyds Banking Group 1,18 -0,09% Lloyds Banking Group
Rolls-Royce Plc 16,21 -0,50% Rolls-Royce Plc
Smiths PLC 32,40 0,62% Smiths PLC
Weir Group PLC 28,60 0,00% Weir Group PLC

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