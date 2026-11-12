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12.11.2026 12:26:50
Gute Stimmung in London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen
Um 12:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,37 Prozent höher bei 10 875,31 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,265 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,002 Prozent fester bei 10 835,74 Punkten, nach 10 835,47 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10 886,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 833,73 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100
Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,89 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 656,28 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Wert von 10 833,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 911,42 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,29 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 9,34 Prozent auf 11,95 GBP), 3i (+ 5,93 Prozent auf 27,17 GBP), Barratt Developments (+ 3,78 Prozent auf 3,38 GBP), Rolls-Royce (+ 2,80 Prozent auf 13,80 GBP) und Weir Group (+ 2,42 Prozent auf 24,54 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Endeavour Mining (-6,25 Prozent auf 38,69 GBP), Intermediate Capital Group (-2,41 Prozent auf 19,07 GBP), Fresnillo (-2,26 Prozent auf 24,62 GBP), Babcock International (-2,21 Prozent auf 10,17 GBP) und Coca-Cola HBC (-1,80 Prozent auf 42,52 GBP) unter Druck.
FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 14 326 001 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 275,099 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder
Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|31,60
|1,80%
|Babcock International
|11,88
|0,93%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|163,00
|0,00%
|Barratt Developments PLC
|3,94
|-0,51%
|Burberry plc
|14,30
|1,71%
|Coca-Cola HBC AG
|50,30
|1,21%
|Endeavour Mining PLC
|45,05
|-0,07%
|Fresnillo PLC
|29,10
|-0,95%
|HSBC Holdings plc
|16,15
|0,86%
|Intermediate Capital Group PLC
|22,40
|-0,88%
|Lloyds Banking Group
|1,18
|-0,09%
|Rolls-Royce Plc
|16,21
|-0,50%
|Smiths PLC
|32,40
|0,62%
|Weir Group PLC
|28,60
|0,00%
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