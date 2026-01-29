Gute Stimmung in London: FTSE 100 am Donnerstagmittag stärker

Um 12:08 Uhr springt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,38 Prozent auf 10 192,68 Punkte an. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,840 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,002 Prozent auf 10 154,18 Punkte an der Kurstafel, nach 10 154,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 154,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 224,73 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,488 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, stand der FTSE 100 bei 9 866,53 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 29.10.2025, einen Wert von 9 756,14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 557,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,43 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 257,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten verzeichnet.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit 3i (+ 10,99 Prozent auf 34,93 GBP), Antofagasta (+ 7,04 Prozent auf 39,69 GBP), Glencore (+ 3,24 Prozent auf 5,22 GBP), Weir Group (+ 2,82 Prozent auf 33,50 GBP) und Rio Tinto (+ 2,73 Prozent auf 69,35 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-9,98 Prozent auf 2,21 GBP), Ashtead (-6,53 Prozent auf 47,78 GBP), WPP 2012 (-2,98 Prozent auf 2,98 GBP), Sage (-2,91 Prozent auf 9,66 GBP) und Auto Trader Group (-2,84 Prozent auf 5,41 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 36 662 232 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 253,363 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,11 zu Buche schlagen. Mit 8,38 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

