Gute Stimmung in London: FTSE 100 am Mittag mit Gewinnen

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,41 Prozent stärker bei 10 363,22 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,970 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,007 Prozent stärker bei 10 321,80 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 321,09 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 298,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10 376,11 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 9 967,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 154,43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 417,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,14 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit BP (+ 3,39 Prozent auf 5,92 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,49 Prozent auf 33,34 GBP), Centrica (+ 1,79 Prozent auf 2,11 GBP), NatWest Group (+ 1,46 Prozent auf 5,82 GBP) und Diploma (+ 1,46 Prozent auf 70,06 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Compass Group (-1,80 Prozent auf 28,78 USD), Whitbread (-1,50 Prozent auf 24,35 GBP), J Sainsbury (-1,29 Prozent auf 3,29 GBP), IMI (-1,19 Prozent auf 28,34 GBP) und RELX (-1,11 Prozent auf 26,81 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 28 540 196 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 262,057 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Die 3i-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at