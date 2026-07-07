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LSE-Handel im Fokus 07.07.2026 17:59:04

Gute Stimmung in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

So performte der FTSE 100 zum Handelsschluss.

Am Dienstag beendete der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 10 665,88 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,203 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,004 Prozent tiefer bei 10 651,30 Punkten, nach 10 651,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 10 747,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 651,17 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 368,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 348,79 Punkten. Der FTSE 100 lag vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 8 806,53 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,18 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Associated British Foods (+ 3,77 Prozent auf 19,70 GBP), Diageo (+ 3,47 Prozent auf 15,65 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,38 Prozent auf 30,11 GBP), Babcock International (+ 2,96 Prozent auf 10,79 GBP) und Compass Group (+ 2,95 Prozent auf 32,50 USD). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Airtel Africa (-5,26 Prozent auf 3,24 GBP), Anglo American (-4,60 Prozent auf 36,10 GBP), Fresnillo (-4,52 Prozent auf 27,23 GBP), Halma (-4,51 Prozent auf 37,30 GBP) und Diploma (-4,03 Prozent auf 67,85 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 76 738 140 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 291,858 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Airtel Africa 3,78 -1,05% Airtel Africa
Associated British Foods plc 22,80 -1,72% Associated British Foods plc
Babcock International 12,18 -2,33% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 134,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Compass Group plc 28,88 1,16% Compass Group plc
Diageo plc 17,94 -1,54% Diageo plc
Diploma PLC 78,90 -1,25% Diploma PLC
Fresnillo PLC 31,02 -3,30% Fresnillo PLC
Halma PLC 42,78 -2,86% Halma PLC
HSBC Holdings plc 16,97 -0,18% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,32 -0,64% Lloyds Banking Group
Severn Trent plc 34,60 -1,54% Severn Trent plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 35,93 0,13% Shell (ex Royal Dutch Shell)

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FTSE 100 10 546,31 -1,12%

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