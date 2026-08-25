HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|FTSE 100 im Fokus
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25.08.2026 17:58:43
Gute Stimmung in London: FTSE 100 beendet die Dienstagssitzung im Plus
Am Dienstag erhöhte sich der FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,29 Prozent auf 10 886,16 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,236 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 10 854,57 Punkte an der Kurstafel, nach 10 854,32 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 825,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 886,98 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 10 736,23 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 466,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 321,40 Punkten berechnet.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,40 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Melrose Industries (+ 10,43 Prozent auf 5,10 GBP), AstraZeneca (+ 3,02 Prozent auf 124,76 GBP), Next (+ 2,36 Prozent auf 156,35 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,24 Prozent auf 4,42 GBP) und Anglo American (+ 2,06 Prozent auf 42,03 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Standard Chartered (-2,51 Prozent auf 21,40 GBP), Diageo (-2,00 Prozent auf 17,36 GBP), Compass Group (-1,69 Prozent auf 30,80 USD), BAT (-1,45 Prozent auf 41,33 GBP) und Smith Nephew (-1,29 Prozent auf 10,68 GBP) unter Druck.
Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40 907 097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 304,814 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.
KGV und Dividende der FTSE 100-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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