LSE-Handel im Fokus 18.02.2026 09:29:18

Gute Stimmung in London: FTSE 100 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Gute Stimmung in London: FTSE 100 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Der FTSE 100 bleibt auch am Mittwochmorgen auf Erholungskurs.

Am Mittwoch gewinnt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,38 Prozent auf 10 596,02 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,046 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent tiefer bei 10 555,99 Punkten, nach 10 556,17 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 553,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 598,60 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,43 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Wert von 10 235,29 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 552,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 766,73 Punkte.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,48 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 598,60 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit BAE Systems (+ 6,16 Prozent auf 21,54 GBP), Airtel Africa (+ 2,25 Prozent auf 3,54 GBP), Antofagasta (+ 2,11 Prozent auf 36,93 GBP), Glencore (+ 2,01 Prozent auf 4,96 GBP) und Fresnillo (+ 1,93 Prozent auf 38,06 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil 3i (-2,36 Prozent auf 33,49 GBP), Flutter Entertainment (-2,15 Prozent auf 90,14 GBP), RELX (-2,02 Prozent auf 21,80 GBP), Diageo (-1,61 Prozent auf 17,67 GBP) und DCC (-1,53 Prozent auf 51,50 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 3 001 704 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 269,276 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

2026 hat die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 8,07 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Antofagasta plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Diageo plc

mehr Analysen
30.01.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
27.01.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 Diageo Neutral UBS AG
22.01.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
