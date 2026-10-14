Gute Stimmung in London: FTSE 100-Börsianer greifen mittags zu

Um 12:10 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,46 Prozent auf 10 698,88 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,211 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 10 649,97 Punkte an der Kurstafel, nach 10 650,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 702,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 641,22 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 697,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 529,39 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9 452,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,51 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 2,99 Prozent auf 10,69 GBP), Barratt Developments (+ 2,91 Prozent auf 3,01 GBP), Babcock International (+ 2,80 Prozent auf 9,12 GBP), British Land Company (+ 2,77 Prozent auf 4,10 GBP) und Tritax Big Box REIT (+ 2,21 Prozent auf 1,46 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Airtel Africa (-2,30 Prozent auf 2,81 GBP), Standard Chartered (-1,76 Prozent auf 21,27 GBP), Computacenter (-1,67 Prozent auf 56,00 GBP), Admiral Group (-1,59 Prozent auf 36,90 GBP) und Whitbread (-1,09 Prozent auf 25,36 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die ConvaTec-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 13 171 247 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 289,755 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at