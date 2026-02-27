Gute Stimmung in London: FTSE 100 klettert nachmittags

Um 15:40 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,38 Prozent stärker bei 10 887,45 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,144 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 10 846,87 Punkte an der Kurstafel, nach 10 846,70 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 845,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 10 914,14 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 1,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 207,80 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 27.11.2025, bei 9 693,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 756,21 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,41 Prozent nach oben. Bei 10 914,14 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 4,35 Prozent auf 88,70 GBP), Rightmove (+ 4,24 Prozent auf 4,47 GBP), Fresnillo (+ 3,43) Prozent auf 42,45 GBP), Diageo (+ 2,84 Prozent auf 16,31 GBP) und Haleon (+ 2,61 Prozent auf 4,05 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Flutter Entertainment (-14,07 Prozent auf 77,96 GBP), Melrose Industries (-12,41 Prozent auf 5,61 GBP), WPP 2012 (-7,97 Prozent auf 2,61 GBP), International Consolidated Airlines (-7,44 Prozent auf 4,23 GBP) und Barclays (-3,84 Prozent auf 4,55 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 43 529 603 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 273,282 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,11 erwartet. Mit 8,11 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

