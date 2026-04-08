Gute Stimmung in London: FTSE 100 legt zu

Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 2,64 Prozent auf 10 622,21 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,962 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,028 Prozent tiefer bei 10 345,93 Punkten, nach 10 348,79 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 10 687,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 345,93 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,78 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 284,75 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 08.01.2026, mit 10 044,69 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wies der FTSE 100 7 910,53 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,74 Prozent aufwärts. Bei 10 934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell easyJet (+ 11,72 Prozent auf 3,99 GBP), Antofagasta (+ 11,49 Prozent auf 38,33 GBP), Standard Chartered (+ 10,98 Prozent auf 17,46 GBP), Melrose Industries (+ 10,17 Prozent auf 5,59 GBP) und JD Sports Fashion (+ 9,91 Prozent auf 0,76 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen BP (-7,23 Prozent auf 5,54 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-5,89 Prozent auf 33,58 GBP), BAT (-2,12 Prozent auf 43,36 GBP), Centrica (-2,06 Prozent auf 2,14 GBP) und Imperial Brands (-0,83 Prozent auf 31,13 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 124 229 508 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 272,673 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,81 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at