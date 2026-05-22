Gute Stimmung in London: FTSE 100 letztendlich in Grün

Für den FTSE 100 ging es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Schlussendlich tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,22 Prozent stärker bei 10 466,26 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,988 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent leichter bei 10 443,11 Punkten, nach 10 443,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 10 497,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 435,53 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 2,66 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 476,46 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Stand von 10 686,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 739,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,18 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Rightmove (+ 7,25 Prozent auf 4,41 GBP), easyJet (+ 5,68 Prozent auf 3,70 GBP), Croda International (+ 4,29 Prozent auf 29,91 GBP), Rolls-Royce (+ 3,36 Prozent auf 12,49 GBP) und Flutter Entertainment (+ 3,13 Prozent auf 73,76 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil ConvaTec (-3,24 Prozent auf 1,97 GBP), BP (-2,48 Prozent auf 5,51 GBP), Experian (-2,04 Prozent auf 25,91 GBP), Fresnillo (-1,82 Prozent auf 32,36 GBP) und J Sainsbury (-1,75 Prozent auf 3,10 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 67 462 541 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 270,201 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at