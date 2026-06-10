Gute Stimmung in London: FTSE 100 liegt zum Start im Plus

Der FTSE 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,16 Prozent fester bei 10 243,34 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,972 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10 227,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10 227,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10 223,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 251,85 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 1,21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 10 233,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 412,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 853,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Associated British Foods (+ 1,80 Prozent auf 19,23 GBP), Smith Nephew (+ 1,75 Prozent auf 11,75 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,70 Prozent auf 84,03 GBP), Marks Spencer (+ 1,69 Prozent auf 3,68 GBP) und Frasers Group (+ 1,69 Prozent auf 7,54 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil HSBC (-1,92 Prozent auf 12,86 GBP), Sage (-1,25 Prozent auf 8,41 GBP), Standard Chartered (-1,13 Prozent auf 17,91 GBP), United Utilities (-1,00 Prozent auf 12,87 GBP) und Severn Trent (-0,89 Prozent auf 28,88 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 106 784 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 273,121 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at