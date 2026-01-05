Antofagasta Aktie

Antofagasta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Performance im Blick 05.01.2026 12:26:57

Gute Stimmung in London: FTSE 100 mittags freundlich

Gute Stimmung in London: FTSE 100 mittags freundlich

Wenig Veränderung ist am Mittag in London zu beobachten.

Um 12:08 Uhr springt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,20 Prozent auf 9 970,65 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,883 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 9 951,45 Punkte an der Kurstafel, nach 9 951,14 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 022,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 9 951,45 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 05.12.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 667,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 9 491,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, einen Stand von 8 223,98 Punkten auf.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit BAE Systems (+ 4,73 Prozent auf 18,37 GBP), Fresnillo (+ 4,23 Prozent auf 34,94 GBP), Antofagasta (+ 3,26 Prozent auf 33,62 GBP), Rolls-Royce (+ 3,09 Prozent auf 12,34 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 3,06 Prozent auf 45,14 EUR). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil B&M European Value Retail SA Reg (-2,58 Prozent auf 1,61 GBP), Bunzl (-2,52 Prozent auf 20,12 GBP), Imperial Brands (-2,47 Prozent auf 30,48 GBP), Beazley (-2,45 Prozent auf 7,97 GBP) und BT Group (-2,19 Prozent auf 1,80 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 034 663 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 242,034 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diploma PLCmehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen

16.12.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
08.12.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
01.12.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 38,00 1,60% 3i plc
Antofagasta plc 40,00 4,85% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 155,10 -0,77% AstraZeneca PLC
B&M European Value Retail SA. Reg. shs 1,90 0,00% B&M European Value Retail SA. Reg. shs
BAE Systems plc 21,45 5,61% BAE Systems plc
Beazley PLC 9,25 -1,60% Beazley PLC
BT Group plc 2,12 0,95% BT Group plc
Bunzl plc 23,40 -2,09% Bunzl plc
Diploma PLC 62,00 2,48% Diploma PLC
Fresnillo PLC 41,24 6,12% Fresnillo PLC
Imperial Brands plc 35,22 -2,60% Imperial Brands plc
Legal & General plc 3,04 0,00% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,17 1,30% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 44,92 -1,32% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Rolls-Royce Plc 14,30 3,77% Rolls-Royce Plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 004,57 0,54%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen