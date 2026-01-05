Antofagasta Aktie
Gute Stimmung in London: FTSE 100 mittags freundlich
Um 12:08 Uhr springt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,20 Prozent auf 9 970,65 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,883 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 9 951,45 Punkte an der Kurstafel, nach 9 951,14 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 022,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 9 951,45 Einheiten.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 05.12.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 667,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 9 491,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, einen Stand von 8 223,98 Punkten auf.
Die Tops und Flops im FTSE 100
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit BAE Systems (+ 4,73 Prozent auf 18,37 GBP), Fresnillo (+ 4,23 Prozent auf 34,94 GBP), Antofagasta (+ 3,26 Prozent auf 33,62 GBP), Rolls-Royce (+ 3,09 Prozent auf 12,34 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 3,06 Prozent auf 45,14 EUR). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil B&M European Value Retail SA Reg (-2,58 Prozent auf 1,61 GBP), Bunzl (-2,52 Prozent auf 20,12 GBP), Imperial Brands (-2,47 Prozent auf 30,48 GBP), Beazley (-2,45 Prozent auf 7,97 GBP) und BT Group (-2,19 Prozent auf 1,80 GBP).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 034 663 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 242,034 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus
Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
