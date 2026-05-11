Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

Burberry Aktie

Burberry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 11.05.2026 12:27:45

Gute Stimmung in London: FTSE 100 notiert am Mittag im Plus

Gute Stimmung in London: FTSE 100 notiert am Mittag im Plus

So bewegt sich der FTSE 100 am ersten Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr springt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,15 Prozent auf 10 248,43 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,935 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,005 Prozent stärker bei 10 233,56 Punkten, nach 10 233,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10 284,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 233,56 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 600,53 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, stand der FTSE 100 bei 10 472,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 554,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,99 Prozent. Bei 10 934,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Airtel Africa (+ 13,24 Prozent auf 4,16 GBP), International Consolidated Airlines (+ 5,92 Prozent auf 4,08 GBP), BAT (+ 1,90 Prozent auf 43,48 GBP), Vodafone Group (+ 1,80 Prozent auf 1,21 GBP) und Compass Group (+ 1,64 Prozent auf 29,98 USD). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Flutter Entertainment (-3,60 Prozent auf 72,78 GBP), Entain (-3,44 Prozent auf 5,29 GBP), JD Sports Fashion (-2,72 Prozent auf 0,73 GBP), Weir Group (-2,00 Prozent auf 24,50 GBP) und Burberry (-1,90 Prozent auf 11,87 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die International Consolidated Airlines-Aktie. 18 738 944 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 262,093 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent bei der Legal General-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3i plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Burberry plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 28,01 -0,11% 3i plc
Airtel Africa 4,68 0,30% Airtel Africa
BAT PLC (British American Tobacco) 53,64 -0,48% BAT PLC (British American Tobacco)
Burberry plc 13,30 0,34% Burberry plc
Compass Group plc 27,15 0,33% Compass Group plc
Entain PLC Registered Shs 6,05 0,23% Entain PLC Registered Shs
Flutter Entertainment 81,50 0,62% Flutter Entertainment
HSBC Holdings plc 15,24 -0,21% HSBC Holdings plc
IMI PLC 31,80 0,63% IMI PLC
International Consolidated Airlines S.A. 4,63 0,24% International Consolidated Airlines S.A.
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,81 0,25% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Legal & General plc 2,86 0,10% Legal & General plc
Vodafone Group PLC 1,28 0,08% Vodafone Group PLC
Weir Group PLC 28,60 0,70% Weir Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 265,32 -0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün
An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen