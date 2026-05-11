Gute Stimmung in London: FTSE 100 notiert am Mittag im Plus

So bewegt sich der FTSE 100 am ersten Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr springt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,15 Prozent auf 10 248,43 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,935 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,005 Prozent stärker bei 10 233,56 Punkten, nach 10 233,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10 284,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 233,56 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 600,53 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, stand der FTSE 100 bei 10 472,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 554,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,99 Prozent. Bei 10 934,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Airtel Africa (+ 13,24 Prozent auf 4,16 GBP), International Consolidated Airlines (+ 5,92 Prozent auf 4,08 GBP), BAT (+ 1,90 Prozent auf 43,48 GBP), Vodafone Group (+ 1,80 Prozent auf 1,21 GBP) und Compass Group (+ 1,64 Prozent auf 29,98 USD). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Flutter Entertainment (-3,60 Prozent auf 72,78 GBP), Entain (-3,44 Prozent auf 5,29 GBP), JD Sports Fashion (-2,72 Prozent auf 0,73 GBP), Weir Group (-2,00 Prozent auf 24,50 GBP) und Burberry (-1,90 Prozent auf 11,87 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die International Consolidated Airlines-Aktie. 18 738 944 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 262,093 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent bei der Legal General-Aktie an.

Redaktion finanzen.at