Gute Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich fester

Am Mittwoch bewegte sich der FTSE 100 via LSE letztendlich 0,99 Prozent höher bei 10 432,34 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,954 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 330,70 Punkte an der Kurstafel, nach 10 330,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 458,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 279,07 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 2,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 609,08 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 20.02.2026, einen Stand von 10 686,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 781,12 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,84 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit RS Group (+ 14,90 Prozent auf 6,90 GBP), Marks Spencer (+ 6,64 Prozent auf 3,49 GBP), Rolls-Royce (+ 5,15 Prozent auf 12,25 GBP), Antofagasta (+ 4,74 Prozent auf 38,22 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 4,63 Prozent auf 3,98 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Experian (-2,95 Prozent auf 26,30 GBP), Centrica (-1,89 Prozent auf 1,95 GBP), RELX (-1,78 Prozent auf 24,82 GBP), Flutter Entertainment (-1,42 Prozent auf 72,16 GBP) und Auto Trader Group (-1,37 Prozent auf 4,96 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 127 978 960 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 265,291 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

2027 verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at