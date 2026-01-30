Gute Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel zum Handelsende um 0,51 Prozent fester bei 10 223,54 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,825 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 171,80 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10 171,76 Punkte).

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 141,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 234,01 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,793 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 940,71 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 30.10.2025, den Wert von 9 760,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 646,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,74 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 277,72 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Lloyds Banking Group (+ 3,32 Prozent auf 1,09 GBP), Smith Nephew (+ 2,35 Prozent auf 12,42 GBP), Experian (+ 2,34 Prozent auf 27,58 GBP), Diageo (+ 2,29 Prozent auf 16,76 GBP) und RS Group (+ 2,21 Prozent auf 6,70 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Airtel Africa (-6,61 Prozent auf 3,19 GBP), Fresnillo (-5,08 Prozent auf 37,02 GBP), Antofagasta (-3,65 Prozent auf 36,48 GBP), Metlen Energy Metals (-2,62 Prozent auf 46,02 EUR) und Entain (-2,26 Prozent auf 6,05 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 142 462 559 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 249,328 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,35 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

