Gute Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich stärker

Heute legten Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 10 505,01 Punkten ab. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,997 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 10 491,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10 491,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 10 522,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 462,06 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,376 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.04.2026, bei 10 321,09 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.02.2026, den Stand von 10 910,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 778,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,57 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell JD Sports Fashion (+ 5,09 Prozent auf 0,85 GBP), Marks Spencer (+ 4,33 Prozent auf 3,64 GBP), easyJet (+ 4,09 Prozent auf 3,92 GBP), Frasers Group (+ 3,52 Prozent auf 7,65 GBP) und Burberry (+ 3,11 Prozent auf 11,92 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen BP (-2,72 Prozent auf 5,15 GBP), Centrica (-2,60 Prozent auf 1,95 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,33 Prozent auf 31,20 GBP), Sage (-2,28 Prozent auf 8,56 GBP) und Tesco (-2,25 Prozent auf 4,44 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 72 278 198 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 272,770 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die 3i-Aktie weist mit 4,73 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at