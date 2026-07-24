Gute Stimmung in London: FTSE 100 startet in der Gewinnzone

Das macht der FTSE 100 am fünften Tag der Woche.

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,01 Prozent fester bei 10 640,61 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,206 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 638,86 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 639,17 Punkte).

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 640,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 10 599,10 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,381 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 24.06.2026, einen Stand von 10 461,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 379,08 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 138,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,93 Prozent aufwärts. 10 934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit 3i (+ 3,74 Prozent auf 27,74 GBP), RELX (+ 3,35 Prozent auf 25,33 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,73 Prozent auf 0,88 GBP), Sage (+ 2,51 Prozent auf 8,42 GBP) und Experian (+ 2,35 Prozent auf 27,17 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Airtel Africa (-4,68 Prozent auf 3,29 GBP), Coca-Cola European Partners (-2,13 Prozent auf 103,62 USD), Centrica (-2,01 Prozent auf 1,58 GBP), Howden Joinery Group (-1,95 Prozent auf 7,56 GBP) und Vodafone Group (-1,16 Prozent auf 1,15 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 1 673 413 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 309,852 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at