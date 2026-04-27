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FTSE 100-Kursverlauf 27.04.2026 12:26:34

Gute Stimmung in London: FTSE 100 steigt am Mittag

Gute Stimmung in London: FTSE 100 steigt am Mittag

Heute agieren die Börsianer in London vorsichtiger.

Am Montag steht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,12 Prozent im Plus bei 10 391,76 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,970 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,005 Prozent auf 10 378,53 Punkte an der Kurstafel, nach 10 379,08 Punkten am Vortag.

Bei 10 347,79 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 396,43 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 967,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 207,80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 415,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,43 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Frasers Group (+ 3,03 Prozent auf 6,79 GBP), Whitbread (+ 1,74 Prozent auf 25,02 GBP), Metlen Energy Metals (+ 1,60 Prozent auf 35,46 EUR), Flutter Entertainment (+ 1,58 Prozent auf 82,48 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,47 Prozent auf 11,46 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Entain (-6,84 Prozent auf 5,59 GBP), J Sainsbury (-2,90 Prozent auf 3,35 GBP), BT Group (-2,09 Prozent auf 2,18 GBP), BAT (-1,63 Prozent auf 42,32 GBP) und Intertek (-1,54 Prozent auf 47,36 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 17 149 712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 262,027 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

2027 verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 8,82 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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BAT PLC (British American Tobacco) 49,02 -0,71% BAT PLC (British American Tobacco)
BT Group plc 2,54 -1,67% BT Group plc
Entain PLC Registered Shs 6,54 -5,41% Entain PLC Registered Shs
Flutter Entertainment 94,50 0,00% Flutter Entertainment
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Intertek plc 54,40 -2,94% Intertek plc
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