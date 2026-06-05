Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Schlussendlich beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 10 368,05 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,965 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 10 360,28 Punkten, nach 10 360,32 Punkten am Vortag.

Bei 10 331,54 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 415,74 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,397 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 10 219,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 413,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 811,04 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,19 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Imperial Brands (+ 2,79 Prozent auf 27,61 GBP), Unilever (+ 2,71 Prozent auf 41,89 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,42 Prozent auf 93,84 GBP), AstraZeneca (+ 2,24 Prozent auf 138,58 GBP) und Haleon (+ 2,18 Prozent auf 3,37 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Fresnillo (-6,22 Prozent auf 29,86 GBP), Antofagasta (-5,70 Prozent auf 39,70 GBP), Anglo American (-5,16 Prozent auf 38,56 GBP), Ocado Group (-4,45 Prozent auf 2,00 GBP) und Halma (-4,39 Prozent auf 46,64 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 62 777 941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 276,527 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at