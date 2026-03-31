Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Anleger in London schicken den FTSE 100 am Dienstag erneut ins Plus.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,21 Prozent höher bei 10 148,89 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,863 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 127,90 Punkte an der Kurstafel, nach 10 127,96 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 118,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 159,29 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 910,55 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 931,38 Punkten auf. Der FTSE 100 stand am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 8 582,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,99 Prozent. 10 934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 2,33 Prozent auf 88,02 GBP), WPP 2012 (+ 1,84 Prozent auf 2,37 GBP), Rightmove (+ 1,74 Prozent auf 4,26 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,43 Prozent auf 12,75 GBP) und Tesco (+ 1,37 Prozent auf 4,73 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Airtel Africa (-1,90 Prozent auf 3,41 GBP), Rolls-Royce (-1,72 Prozent auf 10,88 GBP), InterContinental Hotels Group (-0,62 Prozent auf 128,65 USD), HSBC (-0,58 Prozent auf 12,05 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,58 Prozent auf 35,33 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 4 005 851 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 255,295 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at