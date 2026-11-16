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Marktbericht 16.11.2026 12:26:54

Gute Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester

Gute Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester

Am Montag wagen sich die Anleger in London aus der Reserve.

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,28 Prozent stärker bei 10 933,48 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,313 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 10 902,93 Punkte an der Kurstafel, nach 10 902,56 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 940,76 Punkte, das Tagestief hingegen 10 899,16 Zähler.

FTSE 100 auf Jahressicht

Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 10 881,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 10 750,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 698,37 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,87 Prozent aufwärts. Bei 10 989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Babcock International (+ 2,91 Prozent auf 10,18 GBP), BAE Systems (+ 2,68 Prozent auf 19,37 GBP), Melrose Industries (+ 2,07 Prozent auf 4,94 GBP), Coca-Cola HBC (+ 1,98 Prozent auf 43,22 GBP) und Croda International (+ 1,73 Prozent auf 38,27 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Centrica (-2,21 Prozent auf 1,57 GBP), Legal General (-1,95 Prozent auf 3,09 GBP), Anglo American (-1,38 Prozent auf 37,13 GBP), Barratt Developments (-1,28 Prozent auf 3,24 GBP) und Rio Tinto (-1,18 Prozent auf 62,22 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 11 337 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 277,916 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Babcock International 12,36 3,78% Babcock International
BAE Systems plc 23,23 2,88% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 163,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,90 -2,01% Barratt Developments PLC
Centrica plc 1,89 -0,53% Centrica plc
Coca-Cola HBC AG 51,60 2,58% Coca-Cola HBC AG
Croda International PLC Registered Shs 46,02 1,63% Croda International PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 16,33 0,90% HSBC Holdings plc
Legal & General plc 3,72 -1,59% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,18 0,47% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 6,06 2,68% Melrose Industries PLC Registered Shs
Rio Tinto plc 74,61 -0,86% Rio Tinto plc
Smiths PLC 32,20 -0,62% Smiths PLC

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