Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart fester

Machte sich der FTSE 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwoch an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,50 Prozent fester bei 10 366,08 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,925 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 314,50 Punkten, nach 10 314,59 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 10 307,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 368,52 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,39 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 951,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 714,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 570,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,17 Prozent. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Beazley (+ 8,74 Prozent auf 12,61 GBP), Hiscox (+ 3,57 Prozent auf 15,36 GBP), DCC (+ 2,91 Prozent auf 47,75 GBP), Fresnillo (+ 2,31 Prozent auf 39,92 GBP) und BP (+ 1,89 Prozent auf 4,75 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen WPP 2012 (-2,18 Prozent auf 2,61 GBP), Flutter Entertainment (-1,98 Prozent auf 111,30 GBP), Rightmove (-1,51 Prozent auf 4,62 GBP), 3i (-1,11 Prozent auf 32,13 GBP) und AstraZeneca (-1,10 Prozent auf 136,64 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 3 742 850 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 259,989 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die WPP 2012-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,26 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at