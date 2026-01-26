Flutter Entertainment Aktie

Flutter Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894

FTSE 100-Marktbericht 26.01.2026 09:29:20

Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart stärker

Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart stärker

Das macht das Börsenbarometer in London am Morgen.

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,24 Prozent höher bei 10 167,72 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,814 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10 143,14 Punkte an der Kurstafel, nach 10 143,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 143,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 171,77 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 870,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 645,62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, den Stand von 8 502,35 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,18 Prozent aufwärts. Bei 10 257,75 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 3,61 Prozent auf 43,19 GBP), Segro (+ 2,36 Prozent auf 7,47 GBP), Antofagasta (+ 2,20 Prozent auf 36,63 GBP), WPP 2012 (+ 1,98 Prozent auf 3,29 GBP) und Aviva (+ 1,81 Prozent auf 6,31 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Reckitt Benckiser (-2,03 Prozent auf 58,96 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,72 Prozent auf 134,65 USD), 3i (-1,49 Prozent auf 32,40 GBP), Flutter Entertainment (-1,27 Prozent auf 128,25 GBP) und easyJet (-1,22 Prozent auf 4,76 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 474 255 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 243,663 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,27 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,60 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Aviva PLC Registered Shs

Analysen zu Flutter Entertainment

