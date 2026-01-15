Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag verbucht der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 10 186,14 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,824 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10 184,39 Punkte an der Kurstafel, nach 10 184,35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 178,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 201,98 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 0,609 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 15.12.2025, einen Stand von 9 751,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 424,75 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, stand der FTSE 100 noch bei 8 301,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,36 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 201,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Schroders (+ 6,80 Prozent auf 4,46 GBP), 3i (+ 3,56 Prozent auf 31,43 GBP), Pershing Square (+ 2,77 Prozent auf 48,98 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,38 Prozent auf 20,20 GBP) und DCC (+ 1,44 Prozent auf 45,10 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Fresnillo (-3,24 Prozent auf 36,44 GBP), Barratt Developments (-2,36 Prozent auf 3,60 GBP), BP (-2,21 Prozent auf 4,34 GBP), Kingfisher (-1,83 Prozent auf 3,11 GBP) und Antofagasta (-1,68 Prozent auf 35,16 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 1 455 300 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 250,912 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die 3i-Aktie hat mit 4,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

